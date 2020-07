Mondmaskers niet verplicht op straat in Assenede: “Enkel bij stijging besmettingen, komen er strengere regels” Joeri Seymortier

24 juli 2020

16u45 0 Assenede Assenede voert geen mondmaskerplicht in, in de centrumstraten van de gemeente.

In Eeklo moet je vanaf zaterdag een mondmasker dragen in het centrum, in de zone van het betalend parkeren. Assenede heeft niet echt drukke winkelstraten, en voert dan ook geen gemeentelijke strengere regels in. “Momenteel zijn mondmaskers op straat in Assenede niet aan de orde”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “We blijven de situatie op de voet volgen. Volgende week dinsdag is er opnieuw crisisoverleg voor evaluatie. Voorlopig is in Assenede enkel de federale en Vlaamse regelgeving van toepassing. Enkel bij een stijging van de besmettingen in de gemeente, komt er een opschaling met strengere maatregelen.”