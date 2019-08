Minder bestuurders onder invloed in politiezone Assenede-Evergem Jeffrey Dujardin

06 augustus 2019

De politiezone Assenede-Evergem had goed nieuws te melden. In de eerste zes maanden van 2019 namen ze in totaal 3958 ademtesten af, waarvan 103 bestuurders in overtreding waren. Goed voor amper 2,6 procent. Een daling in vergelijking met vorig jaar, “We merken een gunstige tendens ten opzichte van vorig jaar”, klinkt het bij de politie. “Alcoholgebruik en sturen is nog steeds één van de oorzaken van letselongevallen, vandaar dat de politiezone Assenede-Evergem hier de nodige aandacht voor heeft.”