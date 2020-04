Meetjeslandse technologie moet spelers van Premier League-club Wolverhampton nog fitter maken: “Op onze plaats in de zwaarste competitie ter wereld” Kristof Vereecke

03 april 2020

16u04 0 Assenede JEECEE, het bedrijf van totaaltherapeut Jacques Caluwé, gaat samenwerken met Premier League-club Wolverhampton Wanderers FC. Het befaamde B-E-St-toestel dat Caluwé ontwierp moet er onder andere Rode Duivel Leander Dendoncker sneller helpen recupereren na wedstrijden en trainingen. B-E-St is momenteel ook al actief bij heel wat Belgische topclubs als Antwerp, Racing Genk en Club Brugge.

De B-E-St-technologie bestaat al sinds 2008. “B-E-St staat voor Bio-Energie-Stimulatie”, vertelt Jacques Caluwé Jr., die de technologie al uitrolde over 25 landen en heel wat mooie namen tot zijn klanten mag rekenen. “Door stroomstimulatie versnelt ons toestel het herstel van de cellen. We werken samen met topnamen uit de kiné- en fysiowereld, maar ook met heel wat internationale topsporters als voormalig topatlete Tia Hellebaut.”

Voetballers

In ons land vestigde het bedrijf van de familie Caluwé uit het Meetjeslandse Bassevelde vooral naam en faam door de samenwerking met bekende voetballers. Zo haalde JEECEE ooit de wereldpers toen ene Arjen Robben de technologie gebruikte om sneller te herstellen van een spierscheur naar aanloop van het WK-voetbal. Ondertussen is het lijstje topspelers die B-E-St gebruiken lang. “Vorig jaar hebben we nog een speler fit gekregen vlak voor de Champions Leaugue-finale. Het is niet altijd even makkelijk om daar mee uit te pakken. Die spelers en hun entourage zijn nog al op hun privacy gesteld. Iets wat we uiteraard respecteren.”

Wolverhampton Wanderers

Toch blijft de werking van het B-E-St toestel niet onopgemerkt. Ook niet in de Premier League. Zo mocht de club deze week de samenwerking met het Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker aankondigen. “Wolverhampton is bij ons terechtgekomen omdat enkele van hun Portugese kinés onze technologie kenden en erg positieve resultaten boekten. Nu gaan we ook officieel samenwerken.” Caluwé was erg onder de indruk van de medische staff van Wolverhampton. “Wolverhampton heeft één van de kleinste spelerskernen van de Premier League, toch kent de club erg weinig blessures. De medische staff levert er schitterend werk. Het is echt een voorbeeld van hoe het moet. Onze technologie moet helpen om hun spelers sneller te doen recupereren en herstellen van blessures. Geen luxe in de Premier League, met meerdere wedstrijden per week nog altijd de zwaarste competitie ter wereld. Volgens sommige topsportdokters herstellen sommige spelers bij spierletsels 50 tot 60% sneller, maar ook voor spier-, pees-, gewrichts-- en ligamentletsels boeken we mooie resultaten. In de Premier League maakt elk percent het verschil. We zijn dan ook op onze plaats in de zwaarste competitie ter wereld”, besluit Jacques Caluwé Jr.