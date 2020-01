Meetjeslands krekengebied erkend als natuurreservaat Joeri Seymortier

18u34 0 Assenede Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft het krekengebied in het Meetjesland officieel erkend als natuurreservaat.

Door deze erkenning ontvangt Natuurpunt vanaf dit jaar jaarlijks beheersubsidies om het krekengebied in Assenede, Sint-Laureins, Kaprijke en Maldegem verder uit te bouwen. “Er moet voor het krekengebied een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die in Assenede floreert. En dat zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten”, zegt minister Demir.

N-VA Assenede is tevreden met het werk van haar minister. “Door de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van het krekengebied verder te verhogen. Dit is een win-win dus voor mens en natuur in onze gemeente en de regio”, zegt plaatselijk voorzitter Cedric Pauwels.

Met het krekengebied er bij komt de oppervlakte erkend natuurreservaat in Vlaanderen op 21.546 hectare.