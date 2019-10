Meer dan een op acht geflitst tijdens flitsmarathon Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

17u30 0 Assenede In de politiezone Assenede-Evergem zijn tijdens de flitsmarathon van dinsdagavond 279 van de 2103 gecontroleerde chauffeurs geverbaliseerd.

In totaal reden 13,3 procent van de chauffeurs dus te snel tijdens de controles die in de verschillende gemeentes van de zone doorgingen. Dat is heel wat meer dan het nationale gemiddelde van 2,55 procent. De politie kondigt meteen nog meer snelheidscontroles aan. “Ze houden niet op na de flitsmarathon”, zegt politiecommissaris Yves Tuytschaever. “Wekelijks worden verscheidene controles gehouden op diverse plaatsen in de politiezone.