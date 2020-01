Maurits en Giliëtte blikken terug op 65 jaar huwelijk Joeri Seymortier

09 januari 2020

14u04 0 Assenede Maurits Van der Jeugt en Giliëtte De Vos uit de Staakstraat in Assenede zijn 65 jaar getrouwd en werden gevierd.

Het briljanten jubileum dateert al van een tijd geleden, maar het koppel wil hun huwelijksgeluk toch nog kenbaar maken. De liefde begon destijds op Ter Venen-kermis. Maurits begon zijn carrière bij Fina om via het leger uiteindelijk bij de gist- en spiritusfabriek Bruggeman terecht te komen. Hij bleef er tot aan zijn pensioen in 1985. Giliëtte verdiende ondertussen haar strepen in de fietswinkel en als huisvrouw. Het koppel kreeg een zoon Marnix en dochter Veerle, en heeft ondertussen zes kleinkinderen en ook nog eens zes achterkleinkinderen.