Man die schoonmoeder doodde stuurt dreigend kaartje naar rechters Wouter Spillebeen

18 augustus 2019

10u39 0 Assenede De 58-jarige Asseneedse M.B. die in Nederland een straf uitzit nadat hij in 2005 zijn schoonmoeder vermoordde in Sas van Gent, bedreigde drie rechters. Hij schreef een kaartje met daarop de tekst “Val dood” en riskeert daardoor een bijkomende celstraf.

M.B. was ervan overtuigd dat zijn schoonmoeder achter de scheiding van hem en zijn echtgenote zat. Hij schoot haar dood met een jachtgeweer in haar woning in Sas van Gent. Hij verwondde ook haar 18-jarige kleinzoon. Hij werd veroordeeld tot zestien jaar cel. Nu komt daar mogelijk nog een straf bij, want hij moest donderdag opnieuw in de rechtbank verschijnen nadat hij een kaart met een dreigende tekst naar drie rechters stuurde.

“Uiteindelijk win ik, vrij. Jullie zijn een lijk en/of val alle drie dood.” Die onsamenhangende tekst schreef M.B. op een kaartje gericht aan de rechters. De aanleiding is een gratieverzoek dat volgens de gevangene al lang beantwoord moest zijn. De directeur van de gevangenis waar hij verblijft, diende een klacht in. Nu wil de rechtbank eerst de drie rechters horen. De tekst op zich is in juridische zin namelijk niet noodzakelijk bedreigend, tenzij de ontvanger zich bedreigd voelt. De rechtszaak wordt op latere datum verder gezet.