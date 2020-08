Maaltijdbedelers bezorgen tijdens lockdown meer dan 2.000 maaltijden aan huis in Assenede Joeri Seymortier

06 augustus 2020

13u45 0 Assenede De dorpsrestaurants voor senioren in Assenede zijn ondertussen weer open, maar ook tijdens de lockdown zat de ploeg niet stil. Er werden 2.000 maaltijden aan huis geleverd.

Tijdens de lockdown moesten ook de dorpsrestaurants in Assenede gesloten worden, maar sinds eind juli zijn die weer open. Tijdens de lockdown liet de ploeg de vaste klanten van de dorpsrestaurants niet in de steek, en werd door het dienstencentrum een maaltijdbedeling aan huis op poten gezet. In totaal zullen van midden maart tot nu werden maar liefst 2.036 maaltijden aan huis gebracht zijn. “Op die manier zorgden we ervoor dat kwetsbare groepen ook tijdens de lockdown konden blijven rekenen op een voedzame warme maaltijd. Nu zijn de gemeentelijke dorpsrestaurants weer open. In het dienstencentrum in Assenede en Den Aster in Oosteeklo kunnen mensen vijf dagen per week de voeten onder tafel schuiven. In Bass’Cul in Bassevelde op dinsdag en donderdag. De Zilvertorens in Boekhoute doen op maandag, donderdag en vrijdag dienst als dorpsrestaurant.”

Info: 09/341.72.73.