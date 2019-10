Maak zondag kennis met Bewonersplatform Bassevelde Joeri Seymortier

17 oktober 2019

09u49 2 Assenede Bewonersplatform Bassevelde organiseert op zondag 20 oktober een bijeenkomst, om zoveel mogelijk dorpsgenoten te leren kennen.

Het Bewonersplatform in het ezeldorp Bassevelde is nu anderhalf jaar actief, als verbindingspost tussen de bevolking van Bassevelde en het gemeentebestuur van Assenede. Wie wil kennis maken met de werking, is op zondag 20 oktober van 13 tot 16 uur welkom in Bass’Cul, Dorp 48 in Bassevelde. Om 13.15 uur start een heemkundig geïnspireerde wandeling onder leiding van Lieve Van den Fonteyne. In de foyer kan je genieten van pannenkoeken met koffie of frisdrank. Inschrijven is niet nodig.