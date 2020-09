Lotte Kopecky vloert wereldtop in zevende rit Giro Rosa: “Eindelijk een grote overwinning op de weg” Hans Fruyt

17 september 2020

19u31 0 Assenede Fantastische sprint van Lotte Kopecky aan het einde van de zevende rit van de Giro Rosa. Elizabeth Deignan, ex-wereldkampioene, en Katarzyna Niewiadoma, vorig jaar winnares van de Amstel Gold Race, staan niet op de foto. Eindelijk weer een Belgische renster die zich tussen de wereldtop nestelt!

In het internationale vrouwenwielrennen zijn Belgische vrouwen niet vaak aan het feest. In de Ronde van Italië voor vrouwen liet Lotte Kopecky de voorbije dagen zien dat ritwinst mogelijk was. Dinsdag werd de renster van het Lotto Soudal Ladies Team tweede na Marianne Vos, woensdag derde na alweer Vos en de Britse Hannah Barnes. In Maddaloni pakte ze donderdag de hoofdvogel.

“Eindelijk een grote overwinning, dat schenkt me een fantastisch gevoel”, glunderde Kopecky. “In de lokale ronde zat vandaag nog een lastig klimmetje. Daar verloor ik even voeling met de leidersgroep, maar ik kon weer aanpikken. Toen dat gebeurde besefte ik een kans te maken op de ritzege.”

Bredere basisconditie

Met een machtige sprint maakte Kopecky het af. Waarmee ze zich tussen de wereldtoppers nestelt. Niet alleen in de Giro Rosa, maar ook de weken voordien etaleerde Kopecky een hoogvorm. De lockdown door Covid-19 deed haar deugd. Toen de competitie hervatte werd ze in Koksijde Belgisch kampioene tegen de klok, zevende op het EK in Plouay en elfde in La Course in Nice. Kieran De Fauw, trainer en partner, probeert de opgang te verklaren.

“De voorbije maanden hebben we vaak moeten bijsturen”, verduidelijkte De Fauw. “Na haar derde plaats in Le Samyn reed Lotte met de fiets naar huis. Om na het piste-WK in Berlijn haar basisconditie breder te maken. Plots vielen de koersen weg. Lotte bleef trainen want de Ronde van Vlaanderen zou doorgaan, maar viel ook weg. Nadien werden ook de Olympische Spelen geschrapt. Dan veranderden we het geweer van schouder. Omdat we niet wisten of er nog gekoerst zou worden was ons enige plan proberen sterker worden. Door te lopen, te fitnessen, te skeeleren. Om haar basisconditie zo breed mogelijk te maken. Blijkbaar de juiste keuze. Met de tweede plaats van dinsdag kon Lotte leven. Na de derde plaats woensdag was ze echt ontgoocheld. Vandaag stond op haar eindsprint op een hellende strook geen maat.”