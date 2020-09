Lotte Kopecky rijdt voor de tweede keer Giro Rosa: “In functie van de klassiekers niet elke rit volle bak gaan” Hans Fruyt

10 september 2020

11u03 0 Assenede Vrijdag begint Lotte Kopecky (24) voor de tweede keer in haar carrière aan de Giro Rosa. Deze Ronde van Italië voor vrouwen start met een ploegentijdrit van 16,8 kilometer in Grosseto. De vierde etappe maandag tussen Assisi en Tivoli spreekt tot de verbeelding. De rensters moeten 170 kilometer afhaspelen.

“Een ongewone afstand”, weet Kopecky. “Bovendien is het een rit met heel wat beklimmingen. Wij zijn gewoon wedstrijden van circa honderdtwintig kilometer te rijden. Maandag gaan we ver boven die afstand. Bovendien over een alles behalve makkelijk parcours. De organisatie duidt de vijfde, zesde en zevende rit aan als kansrijk voor spurters. Toch moet onderweg redelijk wat worden geklommen en zijn enkel de finales van die etappes vlak. Ben benieuwd wat het gaat worden. Vorig jaar eindigde ik de Giro Rosa met een derde plaats in de laatste etappe. In deze rittenkoers van negen dagen hoop ik mijn conditie in het vooruitzicht van de klassiekers wat op te krikken.”

Na de herstart van het wielerseizoen liet de renster uit Assenede leuke resultaten noteren. In Koksijde volgde ze zichzelf op als nationaal kampioene tijdrijden. Het Europees kampioenschap in Plouay sloot ze als zevende af. Een paar dagen later liet Kopecky zich tijdens La Course in en rond Nice opmerken in een vlucht. Ze sloot deze proef uit de World Tour als elfde af. Twee dagen nadien sprintte ze in Schellebelle naar rang vijf. Kopecky kon zich tijdens de lockdown en de competitieloze maanden herbronnen.

Aigle

“Van het pisteseizoen ging ik altijd naar het wegseizoen en daarna weer naar de piste”, verduidelijkt Kopecky. “Tussendoor bouwde ik pauzes in, maar die waren altijd vrij kort. Ik was overal redelijk goed, maar ik had nooit het gevoel in topconditie te verkeren. Door de coronacrisis heb ik fysiek en mentaal meer rust gekregen. Ik piek naar de klassiekers in oktober. Met de trainingsarbeid die ik recent deed had ik nog niet verwacht al zo goed te rijden. In de Giro Rosa is het niet mijn bedoeling elke rit volle bak te gaan. Het niveau zal hier heel hoog zijn. Begin oktober rijd ik met Jolien D’hoore een driedaagse op de piste in het Zwitserse Aigle. Vanaf Brabantse Pijl tot Parijs-Roubaix doe ik alle klassiekers.”