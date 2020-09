Lotte Kopecky pakt eerste driekleur: “Geen schrik om van ver alleen te gaan, maar ik kreeg Jolien er niet af” Hans Fruyt

22 september 2020

14u24 0 Assenede Eindelijk heeft Lotte Kopecky bij de elites de Belgische driekleur beet. In een sprint met viervoudig nationaal kampioene Jolien D’hoore was de renster van Lotto-Soudal Ladies een banddikte sneller. Shari Bossuyt mocht als derde het podium op en werd beloftenkampioene. Drie pistiers op het podium!

De Lotto-Soudal Ladies, het team van uittredend kampioene Jesse Vandenbulcke, bracht er al in de eerste ronde vaart in. Waardoor het peloton snel tot circa veertig kanshebbers werd herleid. Annelies Dom trok solo in het offensief, liep tot 1’20 uit en kreeg rond halfweg gezelschap van Valerie Demey, Sanne Cant, Lotte Kopecky, Jolien D’hoore, Marthe Truyen, Shari Bossuyt en Saartje Vandenbroucke. Het peloton keerde terug. Met nog vijftig kilometer te gaan sprong Kopecky. Enkel D’hoore pikte aan. Het duo moest lang knokken voor een halve minuut, verwierf toch bijna een volle minuut, maar toen Kopecky op 27 km van het einde sprong viel de samenwerking weg.

“Met twee voorop was een ideale situatie, maar ik was niet bang om van ver aan te gaan”, beweerde Kopecky. “Vandaar dat ik enkele keren probeerde, maar ik kreeg Jolien er niet af. Naarmate dit kampioenschap vorderde besefte ik steeds meer dan het in de spurt zou moeten gebeuren. Inderdaad, tijdens de voorlaatste beklimming van Tiegemberg kwam het peloton heel dicht, maar dan sprong ik nog eens en liepen we weer tot veertig seconden uit.”

D’hoore bleef nadien gereserveerd meewerken. De laatste keer Tiegemberg jumpte Shari Bossuyt vanuit de groep naar de twee leiders. “Voor mij werd de situatie daardoor niet anders”, ging Kopecky verder. “Bovendien hield Shari er het tempo goed in. Waardoor we voorop konden blijven. Op de streep dacht ik dat ik gewonnen had, maar dan zag ik ook Jolien even juichen. Dat was even stressen. Ik vreesde dat ik ten onrechte mijn handen in de lucht had gegooid.”

De jury bevestigde dat de titel voor Kopecky was. Zij kan over enkele weken in de driekleur én met topvorm naar de Ronde van Vlaanderen die ze ooit als vijfde afsloot. “Als er iets is wat ik dit jaar geleerd heb is dat ik niet altijd ja mag zeggen”, besloot Kopecky. “Koersen in functie van wat komt was niet aan mij besteed. Dat kan ik nu wel. Dit jaar heb ik zeker een stap gezet. Bergop moet ik niet langer onderdoen voor de toppers.”