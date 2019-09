Loods met landbouwvoertuigen vat vuur bij groenten- en fruitteler Wouter Spillebeen

20 september 2019

18u47 9 Assenede Bij groenten- en fruitteler Hamerlinck LV in de Stoepestraat in Assenede is een loods met landbouwvoertuigen deze namiddag beginnen branden. Dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling die zichtbaar was vanop de E34. De brandweer vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand werd vrij laat opgemerkt omdat de loods die ontbrandde achteraan het landbouwterrein ligt, achter de serres. De brandweer kreeg de eerste melding binnen rond 17.45 uur. Tegen dan was er in de loods al een hevige rookontwikkeling ontstaan die zichtbaar was tot op de expresweg E34. “De rook dreef af in de richting van Ertvelde”, weet de brandweer. Het is voor bewoners aangeraden om ramen en deuren dicht te houden, ook al kwamen er geen schadelijke stoffen vrij. De loods is opgebouwd uit ijzeren platen en bevat geen asbest.

De brandweer snelde massaal ter plaatse met korpsen uit Assenede, Zelzate en Wondelgem. Ze kregen de brand tegen rond 18.20 uur onder controle en blussen nog na. De landbouwvoertuigen in de loods raakten door de brand zwaar beschadigd. De Stoepestraat werd tijdens de bluswerken afgesloten en zal nog tot rond 20 uur dicht blijven. Er vielen geen gewonden.