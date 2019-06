Lokale zelfstandigen schenken minibusje aan Krekenland Joeri Seymortier

14 juni 2019

10u33 3 Assenede Thuisbegeleidingsdienst Krekenland-Fiola uit Assenede heeft een gloednieuw minibusje, en dat werd geschonken door de lokale zelfstandigen.

Krekenland-Fiola vzw is een thuisbegeleidingsdienst die ook groepswerking aanbiedt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een motorische beperking. Deze groepswerking organiseert dagactiviteiten op maat en in samenspraak met de deelnemers. Omdat het vervoer van die personen niet altijd evident is, besloten een aantal zelfstandigen met een groot hart te investeren in een nieuw minibusje.

Alsof dat nog niet genoeg was, besloot de sponsorgroep nog een bijkomende schenking te doen. Een bedrag van 2.500 euro werd verdeeld over de Asseneedse jeugdbewegingen. “Ook zij hebben nu meer mogelijkheden om leukere activiteiten te organiseren en samen onvergetelijke momenten te beleven”, klinkt het.