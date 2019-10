Leerlingen ‘De Duizendpoot’ maken kennis met gevaren dode hoek Joeri Seymortier

21 oktober 2019

08u55 0 Assenede De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in Bassevelde hebben alles geleerd over de gevaren van de dode hoek van vrachtwagens.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van De Duizendpoot kregen niet alleen de theorie, maar konden ook in de praktijk ervaren wat een dode hoek eigenlijk is. Vrachtwagenchauffeur Tony Bauwens van Transport Verhofstadt uit Wachtebeke maakte tijd vrij om de leerlingen de gevaren van de fameuze dode hoek te leren kennen. “Het is belangrijk dat scholieren met hun eigen ogen kunnen zien waar een vrachtwagenchauffeur allemaal rekening mee moet houden in het verkeer”, zegt Tony Bauwens. “Op die manier weten ze in de toekomst hoe ze zich best gedragen als ze geconfronteerd worden met een vrachtwagen tijdens een echte verkeerssituatie.”

De leerlingen van De Duizendpoot waren aandachtige toeschouwers. Toen ze zelf achter het stuur mochten kruipen, beseften ze ook het belang van een goede houding in het verkeer. “We wisten echt niet dat de chauffeur ons op bepaalde plaatsen echt niet kan zien”, klonk het nog.