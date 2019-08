Landelijke Gilde Assenede viert 100ste verjaardag (en keert dit weekend terug in de tijd) Joeri Seymortier

26 augustus 2019

15u58 0 Assenede De Landelijke Gilde van Assenede viert komend weekend haar honderdste verjaardag, en duikt met de Oogstfeesten terug in de tijd.

De Landelijke Gilde Assenede zag in 1919 het levenslicht, toen nog als Boerengilde. “In het begin was de gilde er vooral op gericht om de plaatselijke boeren en tuinders te verenigingen, en bijstand te verlenen in hun dagelijkse bedrijvigheden”, zegt Ronny Moerman. “Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de gilde door een sterk doorgedreven mechanisatie naar een brede plattelandsvereniging waar boeren, tuinders en plattelandsbewoners elkaar nog dagelijks vinden. Dat leverde in de jaren zeventig ook een definitieve naamsverandering op. Vandaag is het vooral een verzameling toffe mensen, met een voorliefde voor goed eten, fietsen en wandelen, tuinieren, zorgen voor elkaar en voor het dorp. En natuurlijk met een voorliefde voor de boerenbuiten.”

In het weekend van zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is er van alles te beleven op het feestterrein in de Burgstraat in Assenede. Op zaterdag vanaf 11 uur is er demonstratie van oude ambachten, kinderspelen, ploegwedstrijden en een expo van oude tractoren en landbouwmachines. Zaterdagavond is er een barbecue en vanaf 22 uur een gratis fuif.

Op zondag kan je opnieuw gratis op het feestterrein terecht. Vanaf 11 uur demo oude ambachten, kinderspelen, bezichtiging oude tractoren en landbouwmachines, en ook paardenkoetsritten. In de namiddag staat ‘Het dorsen van ‘den opper’’ op het programma. “Dan brengen we het oogstgebeuren van pakweg vijftig jaar geleden in beeld”, zegt het bestuur van Landelijke Gilde. “In die jaren werd ‘den oest’ na het maaien met pik en zeis in schoven gebonden en eerst op de stoppel in stuiken gezet. Om daarna enkele weken verder te drogen in ‘den opper’. Zondagnamiddag gaan we ‘den opper’ tot kaf en koren dorsen met behulp van een originele dorsmachine uit vervlogen tijden.”

Info: https://assenede.landelijkegilden.be.