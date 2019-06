Lagere snelheid en tonnagebeperking in Poeldijkstraat Joeri Seymortier

01 juni 2019

09u12 2 Assenede De gemeente Assenede en de gemeente Terneuzen hebben in samenspraak beslist om tijdelijk extra verkeersmaatregelen te nemen in de Poeldijkstraat.

Door het afsluiten van de Westkade bij Rosier in Sas van Gent krijgt de Poeldijkstraat heel wat extra zwaar verkeer te slikken. “Dat zorgt voor veel overlast bij de omwonenden”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Om die overlast te beperken werd beslist om een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in te voeren in de Poeldijkstraat. Een extra tonnagebeperking van maximaal 7,5 ton moet er voor zorgen dat ook het zwaar verkeer uit de Poeldijkstraat blijft. Vervoersmaatschappij Connexxion besliste eerder al om kleinere busjes in te zetten op hun route tussen Zelzate en Sas van Gent.”