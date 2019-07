Kritiek op bij-vriendelijke zones op begraafplaats Oosteeklo: “Vooral slecht groenonderhoud verhullen” Joeri Seymortier

15 juli 2019

10u12 0 Assenede CD&V Assenede is niet te spreken over de bij-vriendelijke zones op de begraafplaats van Oosteeklo. Volgens hen niet veel meer dan slecht groenonderhoud.

Vorige week kon je al lezen dat enkele zones op de begraafplaats van Oosteeklo voor discussie zorgen. Op het eerste zicht oogt het daar slordig, maar volgens de gemeente Assenede gaat het om een project om bij-vriendelijk groen te voorzien. “Ik ben echt voorstander van mooie bloemenweides die vlinders en bijen aantrekken, maar de bij-vriendelijke zones op de begraafplaats zijn daar nog heel ver vanaf”, zegt gemeenteraadslid Trees Van Eykeren (CD&V). “Het is niet meer dan goed gegroeid onkruid waar je doorheen moet als je een graf moet bezoeken. Je draagt beter geen sandalen. En als het geregend heeft, draag je best laarzen. Dit is echt geen plaats om te experimenteren met een bloemenzone. Er zijn nog mooie vrije stroken waar dit kan, maar toch niet tussen de graven?”

Ook Remi Van de Veire (CD&V) is geen fan. “Het lijkt erop dat het schepencollege wil verhullen dat ze het groenonderhoud niet onder controle heeft”, zegt Van de Veire. “Er wordt al jaren geen goede en duurzame methode gevonden om het onkruid te bestrijden. Dan is het gemakkelijk om er een zogenaamde bloemenstrook van te maken, die in de praktijk een onverzorgde onkruidzone is.”