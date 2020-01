Kramping Kiets op Bal D’Assnee wordt tweedaagse, met Wendy Van Wanten Joeri Seymortier

29 januari 2020

07u49 5 Assenede Kramping Kiets op Bal D’Assnee in Assenede krijgt deze zomer een vervolg en wordt voor het eerst een tweedaagse.

Kramping Kiets was vorige zomer het foutste feestje van het Meetjesland. In de meest foute outfit kwamen mensen feesten op de terreinen aan het gemeentehuis van Assenede. Ondanks het slechte weer werd het toch een groot feest. Deze zomer wordt Bal D’Assnee nog groter. “We gaan voor het eerst voor een tweedaagse”, zegt Dieter Vercauter. “Het grote feest wordt gehouden op zaterdag 25 juli. Dit jaar hebben we Wendy Van Wanten die diep in onze ogen komt kijken. Ze viert dit jaar haar zestigste verjaardag, dus dat jubileum mochten we niet missen. Er zal veel randanimatie zijn met onder andere een zwembad en een buikschuiver. Maar ook op vrijdag 24 juli vieren we al feest. Eerst met een receptie voor de sponsors, en dan met een leuke afterworkparty. Deze zomer twee dagen feest, dus”, klinkt het.

Info op de Facebookpagina Bal D’Assnee 2020.