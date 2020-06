Kramping Kiets gaat eind juli niet door, maar hoopt op lightversie begin september Joeri Seymortier

17 juni 2020

10u42 2 Assenede Kramping Kiets op Bal D’Assnee in Assenede gaat op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli niet door. De organisatoren hopen op een lightversie begin september.

Kramping Kiets was vorige zomer het foutste feestje van het Meetjesland, en zou deze zomer voor het eerst een tweedaagse worden. Wendy Van Wanten werd geboekt om in Assenede haar zestigste verjaardag te komen vieren. Maar door de coronacrisis moet het feest geschrapt worden.

“Door de nationale veiligheidsraad werd beslist dat er geen evenementen mogelijk zijn tot eind augustus”, zegt Dieter Vercauter. “Onze gewone editie kan dus zeker al niet doorgaan. We hebben nu een aanvraag ingediend om iets te organiseren in het eerste weekend van september. Alles hangt natuurlijk af van de evolutie van het virus, en de versoepeling van de maatregelen. Als we begin september iets kunnen organiseren, wordt het sowieso een lightversie, enkel op zaterdag. Ook het optreden van Wendy Van Wanten gaan we schrappen, maar we willen haar zeker volgend jaar op ons podium”, klinkt het nog.

Info op de Facebookpagina Bal D’Assnee 2020.