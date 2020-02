Klauwaarts Bassevelde ontkennen geruchten dat club zou stoppen: “We gaan door, van fusie is geen sprake” Joeri Seymortier

10 februari 2020

10u51 10 Assenede Voetbalclub Klauwaarts Bassevelde ontkent de geruchten dat de club zou stoppen of een fusie zou aangaan met een club in de buurt.

Het kernbestuur van de voetbalclub van Bassevelde wil duidelijkheid scheppen. “De Klauwaarts stoppen zeker niet, en zullen ook niet fusioneren met een club uit de buurt”, zegt Nadine Van Hamme namens het kernbestuur. “Er waren inderdaad gesprekken met VC Boekhoute, maar beide clubs hebben besloten om niet samen te gaan. We blijven elkaar wel steunen en zullen samenwerken waar mogelijk.”

Versterking

Toch verandert er een en ander bij KVVK Bassevelde. “Omdat het als kleine gewestelijke club steeds moelijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen, hebben we besloten om te gaan besparen op de wedstrijdpremies van onze spelerskern, en volop in te zetten op de uitbouw van onze jeugdopleiding en te investeren in onze jeugdspelers en jeugdtrainers”, gaat Van Hamme verder. “We gaan volop de kaart van de eigen jeugd trekken, met als doel zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers naar ons eerste elftal te laten doorstromen. Omdat een aantal spelers onvermijdelijk toch zullen vertrekken bij ons, zijn we op zoek naar spelers voor onze eerste ploeg en beloften voor volgend seizoen. Ook bij de U17 zoeken we versterking, en we gaan op zoek naar gemotiveerde jeugdtrainers. De Klauwaarts staan bekend voor hun wil om goed voetbal te brengen, samen met hun inzet, vechtlust en goede familiale sfeer.”

Contact opnemen met de club kan via nadine.vanhamme@skynet.be 0478/62.96.67.