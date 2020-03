Kinderopvang blijft open in tijden van corona Anthony Statius

13 maart 2020

18u07 0 Assenede In Assenede zal er ook de komende weken kinderopvang voorzien worden.

De federale regering heeft beslist om de lessen op te schorten, maar in alle Asseneedse scholen zal er wel kinderopvang worden georganiseerd binnen de reguliere schooluren. Kinderen van medisch- en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen zoals politie, brandweer, civiele bescherming en gemeentediensten krijgen prioriteit. Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Kinderen met ziektesymptomen moeten thuisblijven.

Er wordt ook voor- en naschoolse opvang voorzien binnen de werking van het IBO. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: volwassenen mogen de lokalen van het IBO niet betreden, maar er wordt een portiersdienst voorzien. Er wordt geregistreerd, maar er dient niet afgetekend te worden door de ouders. Ook hier moeten kinderen met ziektesymptomen thuisblijven.

Tijdens de paasvakantie wordt de opvang geregeld binnen de werking van het IBO.