Kinderen mogen schilderen in de Bijenkorf Anthony Statius

07 november 2019

18u37 0 Assenede De bibliotheek van Assenede organiseert op zondag 17 november voor de eerste keer een kunstige activiteit in het kader van Kinderkunstendag. De kinderen mogen die dag zelf aan de slag als kunstschilder in gemeenschapscentrum de Bijenkorf.

Geïnspireerd door schilderijen van Meetjeslandse Meester Robert Kintziger zet de bibliotheek van Assenede jongelui aan het schilderen. De kinderen worden begeleid door plaatselijke kunstenaars en lesgevers. Het enige wat je nodig hebt om deel te nemen is een schort en veel goesting. De activiteit is volledig gratis. Gezien de plaatsen beperkt zijn, is het wel verplicht om vooraf in te schrijven en dit kan in de bibliotheek.

Alle kinderen en jongeren vanaf 9 jaar mogen deelnemen. De activiteit vindt tussen 14 en 17 uur plaats in de Bijenkorf. Inschrijven en info via bibliotheek@assenede.be of 09/344.80.44.