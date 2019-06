Kermisweekend in Assenede (met dinsdag jaarmarkt) Joeri Seymortier

28 juni 2019

08u32 0 Assenede Assenede is klaar voor een gezellig kermisweekend.

Zaterdag 29 juni start al om 7 uur een rommelmarkt in de Hoogstraat. Voetbalclub FC Assenede houdt zaterdag vanaf 13 uur een jeugddag. In De Phonograaf is er om 21 uur een optreden van The Lift.

Zondag is er om 12 uur een wielerwedstrijd, en laat Diederick Van Assenede kennismaken met het nieuwe buitenterras. Maandag is er in de Germinal een kaarting en teerling voor gepensioneerden.

Op dinsdag 2 juli is er dan de jaarmarkt van Assenede. Van 9 tot 17 uur kan je kuieren langs de vele marktkramen in het centrum van Assenede. Om 19 uur is er in café Cambrinus een optreden van Renee Troost.

Info: www.assenede.be.