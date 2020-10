Jonge vader (26) komt om het leven nadat hij met wagen in gracht belandde Dylan Vermeulen

05 oktober 2020

10u08 13 Assenede In Oosteeklo verloor een autobestuurder zondag rond middernacht zijn controle over het stuur. Hij belandde met zijn wagen in de gracht. De jongeman overleefde het ongeluk niet.

In Heide in Oosteeklo, een deelgemeente van Assenede vloog de bestuurder met zijn wagen uit de bocht. Hij belandde in de gracht terecht tegen een boom. De brandweer bevrijdde de vastgeklemde bestuurder en trachtte hem nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De man was reeds overleden.

Het parket heeft ondertussen een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.