Jong voetbaltalent krijgt kansen op 24ste editie U13Cup: zelfs Iran stuurt ‘voetballers van de toekomst’ Joeri Seymortier

29 mei 2019

09u33 3 Assenede Van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni zijn de terreinen van KVV Klauwaarts in Bassevelde opnieuw het strijdtoneel voor de 24ste editie van de U13Cup.

De jeugd van heel wat Europese topploegen zakt in het lange weekend af naar het Meetjesland. Ronkende voetbalnamen als Bayer Leverkusen en Celtic Glasgow strijden er om de titel van dit prestigieuze tornooi. Dit jaar is er met FC KIA Teheran en Crossfire Premier USA ook talent van buiten Europa te bewonderen.

“De U13Cup is met stip een van de meest prestigieuze tornooien die België rijk is”, zegt schepen David Vercauteren. “Door een sterke organisatie werd in de afgelopen 24 jaar een stevige reputatie opgebouwd bij alle Belgische topploegen. Ook de buitenlandse toppers prezen de voorbije jaren steeds de perfecte organisatie en bestempelden het tornooi als één van de beste van Europa. De U13Cup wordt dan ook niet voor niets de ‘Champions League voor U13’s’ genoemd. Met Bayer Leverkusen, de Franse toppers LOSC Lille en FC Nantes, de Nederlandse topclubs AZ Alkmaar en PSV Eindhoven en vaste gasten Celtic Glasgow zijn opnieuw heel wat Europese topjeugdopleidingen aanwezig. Daarnaast komt met Crossfire Premier USA opnieuw een team uit de Verenigde Staten op bezoek. FC Kia Teheran uit Iran is ongetwijfeld de meest verrassende naam. De jeugdopleiding van ex-wereldtopper Mehdi Mahdavikia belooft evenwel niet teleur te stellen.”

Kompany

De U13Cup is al jaren een kweekvijver van talenten, en dat bewijzen de vele grote namen die er door de jaren heen passeerden. Wist je dat Vincent Kompany, Jelle Vossen, Vadis Odjidja, Anthony Vandenborre, Jordan Lukaku en Nigel De Jong ooit in Bassevelde kwamen spelen? “Mooie referenties en een signaal dat ook voor de spelers van dit weekend een mooie toekomst weggelegd is”, klinkt het nog.

De openingswedstrijd vindt plaats op vrijdag 31 mei tussen de U16 van Royal Antwerp FC en KAA Gent. Vooraf is er een G-voetbal-wedstrijd tussen de Grasduikers uit Lembeke en de Driesjes van Sparta Petegem.