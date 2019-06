Jerome en Cecile uit Oosteeklo blazen 65 kaarsjes uit op huwelijkstaart Joeri Seymortier

25 juni 2019

08u31 0 Assenede Jerome De Smet en Cecile Moens uit Oosteeklo bij Assenede zijn 65 jaar getrouwd en mogen zich een briljanten koppel noemen.

Jerome en Cecile groeiden allebei op in Oosteeklo en kennen elkaar bijna hun hele leven. Maar het was pas na de oorlogsjaren, rond 1950, dat de vonk helemaal oversloeg. Het huwelijk werd gezegend met maar liefst acht kinderen: zes zonen en twee dochters. Zij zorgden op hun beurt ook voor een pak kleinkinderen en achterkleinkinderen. Jerome gaat nog graag krulbollen. Cecile leest en bakt nog graag. Ze gaan samen nog graag een kaartje leggen, en genieten van de bijeenkomsten van Okra. In de zetel naar Thuis kijken is ook een dagelijks ritueel.