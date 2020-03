Je zal net nu maar 100 jaar worden: Georges ziet feest aan zijn neus voorbij gaan Joeri Seymortier

18 maart 2020

16u35 0 Assenede Georges Bosschem uit Assenede viert op woensdag 18 maart zijn honderdste verjaardag. Maar door de coronamaatregelen ziet hij het grote feest aan zijn neus voorbij gaan.

Er was in Assenede een groot feest gepland voor Georges, maar dat moest door de coronacrisis vanzelfsprekend afgelast worden. Toch deden ze er in het woonzorgcentrum Sint-Jozef van Assenede alles aan om er voor Georges een bijzondere dag van te maken. “Georges moet noodgedwongen zonder vrienden en familieleden vieren”, klinkt het in het rusthuis. “Hij is daar het hart van in, want hij had echt naar zijn feest uitgekeken. Toch is Assenede hem niet vergeten. De burgemeester sprake een speciale videoboodschap in voor Georges, de kinderen van de opvang brachten in de voormiddag een bezoekje voor zijn venster, en de scholen knutselden kaartjes.”

Georges is ex-veldwachter en nog altijd bekend in het dorp. Na zijn pensioen maakte hij zich vooral verdienstelijk als een van de motoren achter het carnaval, de kermissen en jaarmarkten. “Uitstel is geen afstel. Er komt nog wel een feestje”, zegt Georges zelf. “Mijn geheim om 100 jaar te worden? Deugnieterij, een pintje drinken en tussen de mensen komen. Maar dat laatste mag nu even niet.”