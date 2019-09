Jan De Smet 20 jaar Belleman: Assenede haalt Belgisch kampioenschap belleman binnen Enige belleman uit Meetjesland krijgt wellicht eigen reus Joeri Seymortier

24 september 2019

18u30 0 Assenede Jan De Smet (62) is precies twintig jaar belleman in Assenede. Om dat te vieren mag de gemeente Assenede op zondag 6 oktober het Belgisch kampioenschap voor bellemannen organiseren. Uit twaalf Vlaamse gemeenten komt de belleman die dag naar Assenede afgezakt. Er wordt zelfs met het idee gespeeld om een reus te maken van Jan de Belleman.

Jan De Smet werd in 1999 gevraagd om de belleman van Assenede te worden, en is nog altijd de enige in het Meetjesland die de titel draagt. “Ik was een toneelspeler en de gemeente zocht een belleman om destijds het feest voor 1.275 jaar Assenede te vieren”, vertelt Jan De Smet zijn verhaal. “Ondertussen zijn we twintig jaar en drie bellen verder, en doe ik dit nog altijd. Op feesten en evenementen loop ik voorop, en roep ik de mensen zodat ze naar het feest kunnen komen. Een leuke traditie van vroeger, die hier in Assenede nog altijd bestaat. Dat mijn gemeente net in mijn feestjaar het Belgisch kampioenschap voor bellemannen mag organiseren, is echt fantastisch. Een feest dat Assenede wellicht maar één keer in haar geschiedenis zal kunnen meemaken. Er komen maar liefst twaalf Vlaamse bellemannen meedingen naar de overwinning.”

Jason Bradley

Jan De Smet neemt op zondag 6 oktober natuurlijk deel aan de thuiswedstrijd. De andere bellemannen komen uit Ninove, Hasselt, Ardooie, Geraardsbergen, Veurne, Lokeren, Oudenaarde, Temse, Zedelgem en twee bellemannen uit Gent. “Het wordt een bijzondere middag”, zegt Frank Van Kerckvoorde, van de gemeentelijke feestcommissie. “De twaalf kandidaten moeten elk twee roepingen doen. Om 14 uur beginnen ze er aan op het Diederikplein. Eerst mogen ze een vrije roeping doen, veelal over hun eigen gemeente of stad. Een tweede roeping is rond een opgelegd thema, en dat wordt het carnaval van Assenede. Tussendoor is er een optreden van zanger Jason Bradley uit Aalter. De bellemannen worden aan zeven jurytafels beoordeeld. Om 18 uur wordt de nieuwe Belgisch kampioen bekend gemaakt. We hopen op veel supporters voor onze eigen belleman uit Assenede.”

Belleman als reus?

Assenede en de feestcommissie denken er aan om zelfs een reus te maken van belleman Jan De Smet, maar de praktische uitwerking lijkt moeilijker dan gedacht. Het wordt dus nog even wachten op die reus. Hoe dan ook: Jan De Smet kijkt uit naar zijn feestdag. “Ik heb in die twintig jaar al veel mee gemaakt”, zegt de man. “In een stoet heb ik eens mijn bel kapot geslagen, en heb ik moeten verder doen zonder klepel. Wat het geheim is van een goede belleman? Een goede stem hebben en geen schrik hebben van de mensen. Ik voel mij een beetje de gouverneur van onze gemeente, en hoop dat nog heel wat jaren te mogen doen. Mij speciaal voorbereiden op het Belgisch kampioenschap doe ik niet echt. Thee met honing is altijd goed om de stem wat te smeren. Dat is iets wat ik voor het kampioenschap zal doen. Na het kampioenschap zullen het wellicht enkele pintjes worden”, lacht Jan De Smet nog.