Jaarlijkse Bio Ecomarkt in Ter Walle Anthony Statius

05 juni 2019

13u47 0 Assenede Het jeugd- en sportdomein Ter Walle in Oosteeklo vormt op zondag 9 juni opnieuw het decor voor de jaarlijkse Bio Ecomarkt.

Je vindt er lokale producten en je kan er kennismaken met korte ketenconsumptie, fairtrade- en bioproducten. Dit jaar worden er ook lezingen georganiseerd. De kinderen kunnen zich volop uitleven in de natuurlijke speeltuin en er zijn gekke fietsen om mee rond te rijden. Wie wil kan een lokaal streekbiertje proeven, zich laten verleiden door één van de vele plaatselijke lekkernijen of gewoon gezellig bijpraten met vrienden en kennissen.

De Bio Ecomarkt vindt plaats tussen 11 en 17 uur op jeugd- en sportdomein Ter Walle in Stroomstraat 8 in Oosteeklo. Meer info via 09/218.78.96 of fairtrade@assenede.be.