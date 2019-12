Inwoners Assenede krijgen nieuwe infogids in de bus Joeri Seymortier

28 december 2019

10u09 0 Assenede De inwoners van Assenede krijgen een nieuwe infogids in de bus, als vervroegd nieuwjaarsgeschenk van de gemeente.

De gids wil een staalkaart zijn van de gemeente ‘anno 2020’. “In het eerste deel van de gids kan je een overzicht vinden van de belangrijkste actoren en hun contactgegevens”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Het tweede deel is een handige begrippenlijst. ‘Van A tot Z’ krijg je een beeld van wat de gemeentelijke diensten allemaal voor de burger kunnen betekenen. Van reispas naar bouwvergunning of van toerisme naar vacatures: het is een kleine stap. Naast de gewenste info krijg je ook de contactgegevens van de betreffende dienst. Simpel, maar handig. Het is een huizenhoog cliché, maar een geïnformeerd burger is er twee waard.”