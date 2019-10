Inspecteur uit Assenede staat terecht voor fraude met pv “Ik ben onschuldig, dus ga met geen enkele straf akkoord” Cedric Matthys

07 oktober 2019

14u00 0 Assenede Een inspecteur uit de politiezone Assenede-Evergem wordt ervan verdacht de feiten in een pv bewust verdraaid te hebben. Op die manier kon ze de verzekering laten oplichten. Zelf houdt ze haar onschuld staande.

“Mevrouw C. D. kan er niet aan ontsnappen dat de feiten bewezen zijn.” Met die harde woorden zette het Openbaar Ministerie C. D. op haar plaats. De inspecteur uit de zone Assenede-Evergem stond in het hof van beroep terecht voor valsheid in geschrifte. In 2016 maakte D. een proces-verbaal op over een diefstal op de parking van het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Gent. Een dame, die er op bezoek was bij haar zieke kindje, werd bestolen van haar iPhone. Deze diefstal gaf de dame tweemaal aan. Volgens het eerste proces-verbaal, dat een collega van D. enkele dagen eerder opstelde, werd haar iPhone onopgemerkt meegenomen. In de tweede versie schrijft D. echter dat de belager de handtas uit de armen van de dame wegrukte en daarna met de iPhone aan de haal ging. Een belangrijk verschil, aangezien de verzekering enkel tussenkomt bij diefstallen met geweld.

Emotionele aangifte

D. hield ook voor het hof van beroep haar onschuld staande. Volgens haar legde de dame in kwestie bewust twee verschillende verklaringen af. Ook zou ze niet op de hoogte geweest zijn van het eerste proces-verbaal. Normaal gezien moet een inspecteur immers verder werken op een bestaand dossier en dus geen nieuw dossier opstarten. Maar enkele collega’s trekken deze uitleg in twijfel. Ze zeggen dat ze D. op voorhand meldden dat er al een dossier bestond. Daarenboven geeft D. toe dat de aangifte erg emotioneel verliep. Haar kind moest in die periode ook vaak naar het UZ. Ze kon zich daarom perfect inleven in het verhaal van de dame. Al benadrukte ze meerdere malen dat ze elkaar voordien nog nooit gezien hadden.

Onverstandige zet

“Deze situatie is onhoudbaar voor mij”, zei D. tot slot. “Ik mag al meer dan een jaar geen pv’s meer schrijven. Hopelijk kan ik dit verhaal zo snel mogelijk afsluiten.” Toch lijkt het erop dat er nog een staartje aan zal komen. In eerste aanleg kreeg de inspecteur zes maanden cel met uitstel en een boete van 1200 euro voorgeschoteld. Het Openbaar Ministerie vroeg niet alleen om deze straf te bevestigen. Ook behoort een werkstraf niet meer tot de mogelijkheden door D.’s eigen toedoen.“Ik ben onschuldig, dus ga met geen enkele straf akkoord”, reageerde D. of de vraag of ze bereid zou zijn om een werkstraf uit te voeren. Geen slimme zet aangezien een werkstraf niet op het strafblad komt. In dat geval zou ze aan de slag kunnen blijven als inspecteur. Tenzij de rechters de zaak opschorten, of D. alsnog onschuldig bevinden, is D. haar job dus kwijt. Uitspraak op 5 november.