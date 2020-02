Inbrekers komen binnen via raam aan achterkant van woning Wouter Spillebeen

14 februari 2020

17u19 0 Assenede In de Meelstraat in Assenede zijn inbrekers donderdag aan de haal gegaan met onder andere geld en juwelen.

De daders konden binnen komen in de woning via een raam aan de achterzijde. Ze doorzochten de hele woning en gingen er dan vandoor met hun buit. Ze ze namen geld, juwelen en andere waardevolle voorwerpen mee. De politie van zone Assenede-Evergem is op de hoogte van de inbraak en heeft een onderzoek opgestart naar de inbraak.