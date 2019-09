IN BEELD. Voor het eerst in de geschiedenis trekt Vredesstoet door Oosteeklo Anthony Statius

01 september 2019

18u52 6 Assenede Voor het eerst in de geschiedenis van Oosteeklo trok zondagnamiddag een Vredesstoet door de straten van het dorp. Dankzij het mooie weer kwamen honderden mensen naar de stoet kijken.

In Oosteeklo bij Assenede vierde men afgelopen weekend de Vredesfeesten. Het is honderd jaar geleden dat het vredesverdrag van Versailles werd getekend en met de Vredesfeesten werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Als hoogtepunt was er een eenmalige Vredesstoet en daarvoor werd het dorp verkeersvrij gemaakt. De feestcommissie had er meer dan een jaar aan gewerkt en het resultaat mocht gezien zijn. Meer dan dertig groepen trokken verkleed met oude voertuigen, fietsen, reuzen en instrumenten door de straten. Even leek het alsof Oosteeklo honderd jaar terug in de tijd was gekeerd.