Houthakker sterft onder boom die gekapt moest worden na storm Ciara Cedric Matthys en Wouter Spillebeen

13 februari 2020

10u11 150 Assenede In Schare in Boekhoute (Assenede) is een houthakker om het leven gekomen tijdens het kappen van de bomenrij waar zondag twee bomen sneuvelden door het stormweer.

De bomen langs de weg verkeren al langer in slechte staat en moesten gekapt worden. Nadat zondag door de hevige wind een van de bomen op het dak van een woning terecht kwam en een andere iets later ook sneuvelde, werd de bomenrij gekapt. Maar dat mondde deze morgen uit in een drama. Een van de houthakkers die de bomen omzaagde, belandde onder een boom. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij kwam ter plaatse om het leven.

Later meer.

