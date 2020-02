Het mag eens iets anders zijn: Olympische sneeuwpret tijdens krokussportkamp Joeri Seymortier

28 februari 2020

09u54 3 Assenede De gemeentelijke sportdienst van Assenede heeft deze krokusvakantie een snowfun-sportkamp georganiseerd, voor kinderen die op de latten wilden staan.

De kinderen en jongeren trokken naar de Skidôme in Terneuzen. Daar konden ze in de voetsporen treden van Olympisch jeugdkampioene Evy Poppe uit Zelzate, die er ook haar eerste stapjes op het snowboard zette. “Zo’n dagje skiën of snowboarden is een geweldige ervaring”, zegt sportpromotor Laurenz Van Vooren. “Zowel voor zij die al ervaring hebben als voor degenen die hun eerste stappen zetten in de sneeuw. Heel het sportkamp staat in het teken van de Olympische winterspelen. Zo konden de deelnemende kinderen al kennismaken met het bobsleeën, curling, biathlon en zelfs een Olympische vlagrace.”