Henri (6) en Jérôme (4) gaan verplicht in quarantaine na coronabesmetting op sportkamp: “Ze zullen de start van het nieuwe schooljaar moeten missen”

Assenede

Na maanden in lockdown was Bart Haesaerts (42) uit Assenede klaar om zijn zonen Henri (6) en Jérôme (4) vanaf dinsdag opnieuw voltijds naar school te sturen. Toch blijven nog tot en met volgende week maandag thuis. De gemeente stuurt hen, samen met 84 andere kinderen, in quarantaine nadat op een sportkamp twee kinderen positief hebben getest op corona. “Ik nam alvast wat onbetaald verlof om mijn zonen op te vangen", zegt Bart.