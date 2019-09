Harmonie Bassevelde start muziekproject voor kinderen Joeri Seymortier

08 september 2019

17u24 0 Assenede De koninklijke harmonie van Bassevelde start het ‘Dynamic Kids Project’ op, en wil kinderen op een speelse manier in contact brengen met muziek.

“In het eerste jaar van de opleiding wordt al spelenderwijs en zonder veel verplichtingen notenleer onderwezen, en worden alle soorten muziekinstrumenten voorgesteld”, zegt Anoek Haers. “Vanaf het tweede jaar wordt het nog leuker, en krijgen de leerlingen een instrument toegewezen waarna ze effectief toetreden tot de ‘Dynamic Kids’ en samen populaire liedjes instuderen. We richten ons op kinderen onder de 16 jaar. Muziek aanleren kan handenvol geld kosten, maar in dit project is dat niet het geval. Er wordt enkel 60 euro gevraagd voor de opleiding van het eerste jaar. De opleidingen voor de volgende jaren bij de Dynamic Kids zijn gratis, en er wordt gratis een instrument voorzien.”

De lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag, in het muzieklokaal in Dorp 50 in Bassevelde. Info: 0479/80.43.86 of anoek_haers@hotmail.com.