Gronden oude ECA-gebouwen Leegstraat: “Maak een park en speelweide” Joeri Seymortier

23 mei 2019

13u44 0 Assenede Assenede werkt aan een plan om de gronden aan de oude ECA-gebouwen in de Leegstraat een nieuwe bestemming te geven. CD&V strijdt voor een nieuwe groene long.

Het gaat om een kleine 13.000 vierkante meter grond. “Er is nog weinig groen te bespeuren in de dorpskern van Assenede”, zegt gemeenteraadslid Trees Van Eykeren (Anders), die zondag op de Europese lijst van CD&V staat. “Nu deze gronden een nieuwe bestemming krijgen, is het de uitgelezen kans om op de onbebouwde gronden een groene zone te maken. Wij willen dat het terrein wordt aangelegd tot een mooi park, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen verpozen. Met de scholen en de kinderopvang in de buurt zou ook een speelweide op die locatie ideaal zijn. Kinderen en jongeren die in Assenede wonen, kunnen nu op weinig plaatsen echt ravotten en spelen. Daar willen we aan tegemoet komen.”