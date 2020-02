Goudvissen en vogeltjes voortaan toegelaten in serviceflat De Aster in Oosteeklo Joeri Seymortier

05 februari 2020

08u55 0 Assenede Bewoners van de serviceflats De Aster in Oosteeklo bij Assenede mogen voortaan goudvissen of kleine vogels houden.

Tot voor kort was er een totaalverbod op huisdieren in De Aster. Trees Van Eykeren (CD&V) vond dat niet kunnen, en kon het reglement laten aanpassen. Het is de bewoners van de serviceflats nu toegelaten om kleine vissen te houden en om een vogeltje mee te verhuizen. “Het verbieden van huisdieren is niet meer van deze tijd”, zegt Trees Van Eykeren. “Huisdieren maken gelukkig, ze hebben een positieve invloed op de mentale gezondheid en ze bestrijden eenzaamheid. Ik vind het belangrijk dat de gemeente in haar servicewoningen een warme omgeving creëert waar bewoners zich echt thuis voelen. Dieren kunnen echt voor die huiselijkheid zorgen.”

Honden en katten zijn nog altijd niet toegelaten. “Nochtans zijn er zelfs woon- en zorgcentra waar bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke ruimtes huisdieren zoals katten en honden toegelaten zijn. Maar dat is nog niet van toepassing voor de Aster. We respecteren de beslissing van de bewonersraad die de keuze gemaakt heeft voor deze huisdieren. Misschien kunnen we later nog een stap verder gaan”, zegt Van Eykeren nog.