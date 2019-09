Gîrnaertfeesten, gîrnaertbier, gîrnaertkroketten: in Boekhoute is alles gîrnaert… Vissersdorp zonder haven pakt uit met nieuw belevingsboek Joeri Seymortier

12 september 2019

11u01 0 Assenede Boekhoute is en blijft het vissersdorp bij uitstek in het Meetjesland. Om die rijke traditie te vieren is er nu het boek ‘Alles is Gîrnaert!’. Een belevingsboek over alles wat met garnalen te maken heeft, maar opvallend: het woord garnaal staat niet één keer in het boek. “Hier hebben we het over gîrnaert, en zo noemen we het dan ook in ons boek”, klinkt het.

Het boek ‘Alles is Gîrnaert!’ is een puur Meetjeslands product. De auteur is Marc Van Hulle uit Eeklo, fotograaf van dienst is Ludo Goossens uit Sint-Laureins, de gerechten komen van Pam Vereecke uit Assenede, en graficus is Steven De Dapper uit Eeklo. “Het boek ‘Alles is Gîrnaert!’ wil allesbehalve een geschiedenisboek zijn”, zegt auteur Marc Van Hulle. “Het is een belevingsboek dat het verleden en het heden van Boekhoute viert. “Het is een ode aan het vissersdorp zonder haven, en het brengt hulde aan de verdwenen helden. Het verhaal van de verdwenen vissersfamilies Verschraegen en Rammeloo, de gîrnaertprinsessen, onze gîrnaertpelsters, de gidsen. Tegelijkertijd viert het boek ‘gîrnaert’ in al zijn vormen. Als merkbeeld, als delicatesse op je bord of in je glas, en als motor achter een dorp dat zijn gelijke niet kent. Je leert ook veel in het boek. Hoe je een garnaal pelt bijvoorbeeld, of waarom een garnaal nooit kaarsrecht op je bord terecht komt, en waarom profwielrenner en topspurter Caleb Ewan een gouden garnaal in zijn kast liggen heeft. Er zijn heel wat mensen bij wie het leven helemaal draaide rond zo’n klein ‘beestjen’. Die mensen krijgen een ereplaats in het boek.”

Eerbetoon

Gîrnaertfeesten, gîrnaertbier, gîrnaertkroketten: in Boekhoute is alles gîrnaert. Fotograaf Ludo Goossens liep meer dan een jaar met zijn onafscheidelijke camera door het vissersdorp zonder haven. “Dit boek is een ode aan alle vissers en hun familie die in Boekhoute hebben geleefd of nog leven”, zegt Ludo. “Dit boek is een eerbetoon aan alle mensen die nog dag in en dag uit bezig zijn om het visserijverleden van Boekhoute levendig te houden en het gîrnaertverhaal blijven vertellen.”

Gerechtjes

Maar bovenal is en blijft gîrnaert een superlekkernij. Pam Vereecke uit Assenede doorprikt het boek met een vijftal verrassende gerechten. De Coupe Crevette is er daar eentje van. “Opgegroeid rond Assenede ontdekte ik als achtjarig meisje tijdens een schoolreisje de BOU8, en de inspirerende geschiedenis van het vissersdorp”, zegt Pam Vereecke. “Ik hoop dat mijn recepten evenveel inspiratie en goesting losweken. Mijn Coupe Crevette staat voor een mix tussen twee klassiekers: de gîrnaertcocktail versus asperges à la flamande. Snijd asperges in dunne reepjes. Meng de aspergetartaar met de geprakte eitjes, groene kruiden, mosterd, nootmuskaat en mayonaise. Lepel de mengeling in glaasjes of in ons geval in hoorntjes. Vul aan met gîrnaertjes, en een dotje basilicummayonaise.

‘Alles is Gîrnaert’ is een uitgave van de gemeente Assenede, telt 144 pagina’s, en kost 20 euro. Te koop vanaf donderdag 19 september. Het boek zal een heel weekend te koop aangeboden worden tijdens de Gîrnaertfeesten, en nadien in het bezoekerscentrum van Boekhoute en aan de balie van het gemeentehuis van Assenede.