Gewonde bij verkeersongeval in Kloosterstraat Sam Ooghe

22 mei 2019

11u37 7

Een inzittende van een auto is woensdagochtend rond 6.30 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Kloosterstraat in Assenede. Daar botsten twee auto’s op elkaar. De Kloosterstraat was door het incident een tijdlang volledig versperd. Het verkeer werd omgeleid. Na ongeveer één uur hinder kon het verkeer weer passeren.