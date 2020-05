Gertjan De Sy (26) stopt met koersen: “Mama zal het met veel minder bloemen moeten stellen” Hans Fruyt

14 mei 2020

14u39 5 Assenede Na de coronacrisis zal Gertjan De Sy (26) niet meer in het amateurpeloton te zien zijn. De eliterenner zonder contract uit Boekhoute stopt met koersen. Een kijkoperatie om hartritmestoornissen te vermijden, bracht niet de gewenste oplossing. “Moeilijke beslissing, maar door de coronacrisis veel tijd gehad om erover na te denken.”

“Ik wou nog vijf jaar blijven koersen”, zucht Gertjan De Sy. “Degelijk blijven presteren is een andere wens, maar dat lijkt niet meer mogelijk. Mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar grotere wedstrijden en rittenkoersen in binnen- en buitenland. Meerdaagsen deed ik heel graag. Voor mij waren die eigenlijk een beetje vakantie, maar om daarin te presteren moet je top zijn.”

De Sy kreeg van de dokter geen verbod om te koersen, maar op het mentale vlak kreeg hij het lastig. Vooral om te doen wat nodig is om in de koersen een goed figuur te slaan. Dus besliste hij met wielrennen te kappen. Twaalf jaar op rij trok hij van de ene wedstrijd naar de andere.

“Voor mij was 2012 een topjaar”, glundert hij. “Als tweedejaarsjunior won ik in Michelbeke een etappe in de Ster der Vlaamse Ardennen en werd ik in de Ronde van Vlaanderen in Herzele vijfde. Maar mijn mooiste overwinning vind ik nog altijd die in St-Laureins in september 2017. In die kermiskoers klopte ik Bjorg Lambrecht, toen een groot opkomend talent, maar jammer genoeg niet meer onder ons. De top vijf van die wedstrijd werd verder nog bemand door Belgisch kampioen Stijn De Bock en Alex Colman, intussen al twee jaar prof. Ook Nederlands amateurkampioen Hans Dekkers stond aan de start. Het deelnemersveld was heel sterk. Toch voelde ik me die dag de beste.”

Elf overwinningen

Het was één van de elf keer dat Gertjan De Sy met de bloemen van de winnaar naar huis mocht. Daarnaast behaalde hij tal van dichte ereplaatsen en schreef hij in rittenkoersen wel eens een nevenklassement op zijn naam.

“Mama zal het voortaan met minder bloemen moeten stellen”, treurt Gertjan De Sy. “Dit was een moeilijke beslissing. Door de coronacrisis heb ik tijd genoeg gehad om erover na te denken. Dit is een weloverwogen besluit. Ik blijf zeker fietsen. Vijftien kilogram zwaarder worden zal me niet overkomen. Veel mensen zeggen dat ik de kwaliteiten heb om ploegleider te worden. Bij de ploeg was het de bedoeling om de jongeren te begeleiden. Want de overstap van junioren naar beloften is groot. Jammer dat ik mijn jonge ploegmaats, indien er dit jaar nog wordt gekoerst, niet kan bijstaan. Of ik ooit ploegleider word weet ik niet. Ook dat is een tijdrovende functie.”

Oktober

De voorbije jaren werd in Kluizen, het geboortedorp van de broers Gertjan en Vincent De Sy, voor hen een kermiskoers georganiseerd. “Die wedstrijd blijft bestaan”, benadrukt Gertjan De Sy. “Eind juni kan de koers door de coronacrisis niet doorgaan. We zouden deze in oktober willen organiseren, maar een aanvraag tot herplaatsing op de kalender dienden we nog niet in. We wachten tot we zeker zijn dat er dit jaar nog wordt gekoerst.”