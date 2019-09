Gemeentelijk infoblad ‘De Belleman’ vernieuwd: meer foto’s, bredere interviews en zelfs kooktips Joeri Seymortier

01 september 2019

11u16 0 Assenede De inwoners van Assenede kunnen na de zomer kennis maken met een vernieuwde vorm van hun gemeentelijke infoblad De Belleman.

“De vakantie gaf de communicatiedienst de tijd het vertrouwde infoblad van Assenede in een aangenaam nieuw jasje te steken”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Er werd gekozen voor meer ruimte voor fotomateriaal, bredere interviews en reportages, en zelfs een receptenpagina. Daarnaast bundelen we opnieuw de recentste info van de gemeentelijke diensten met het beste wat Assenede te bieden heeft. En uiteraard is ook de agenda opnieuw van de partij. Hopelijk bevalt het nieuwe jasje.”