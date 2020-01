Gemeentehuis Assenede blijft dicht op vrijdag 31 januari Joeri Seymortier

11 januari 2020

09u01 0 Assenede Het gemeentehuis van Assenede blijft op vrijdag 31 januari uitzonderlijk dicht voor verbouwingswerken.

Op vrijdag 31 januari zal het gemeentehuis van Assenede de hele dag gesloten zijn. “Er zijn die dag verbouwingswerken in de inkomhal van het gemeentehuis”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daar worden akoestische panelen geplaatst. Ook op donderdag 30 januari kan er al wat minimale hinder zijn. Die dag worden de materialen geleverd. Op maandag 3 februari wordt alles afgewerkt, maar is het gemeentehuis gewoon open. Onze andere locaties zoals de dienst Vrije Tijd, de bibliotheek, de sporthal, het bezoekerscentrum in Boekhoute en het dienstencentrum van het OCMW blijven wel open.”

Info: www.assenede.be.