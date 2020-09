Gemeente Assenede koopt 170 azalea’s voor Kom op tegen Kanker, en deelt ze uit aan personeel Joeri Seymortier

22 september 2020

13u46 0 Assenede De gemeente Assenede heeft elk van de 170 personeelsleden van gemeente en OCMW getrakteerd op een azalea, en steunt zo Kom op tegen Kanker.

Het normale plantjesweekend van Kom op tegen Kanker kan door corona niet doorgaan, maar gaat enkel online. “Onze verkoop zit nu aan ongeveer de helft van vorig jaar”, zegt lokaal KOTK-vertegenwoordiger Peter Bruggeheman. “Blij dat de gemeente Assenede een duit in het zakje doet, en zo een cheque van 1.190 euro geeft voor Kom op tegen Kanker. Een bijzonder warm gebaar van de gemeente. Wie zelf ook nog een plantje wil aankopen, kan terecht in de Wereldwinkel van Oosteeklo of Assenede.”

Kom op tegen Kanker is ook nog op zoek naar vrijwilligers die volgend jaar mee hun schouders willen zetten onder de jaarlijkse plantjesverkoop in Assenede. Mailen naar p.bruggheman@scarlet.be.