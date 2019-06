Geliefde horeca-onderneemster die B&B in Frankrijk zou openen, verdrinkt in zwembad: “Goedlachse, creatieve en ondernemende vrouw” Jeroen Desmecht

26 juni 2019

13u25 202 Assenede Nele Lestienne (42), ex-uitbater van broodjeszaak Happie (Zelzate) en het pop-uprestaurant ‘Vlaamse klassiekers bij Nele' (Assenede), is verdronken in een zwembad in Frankrijk. Daar was ze sinds kort bezig met haar grote droom na te jagen: een B&B onder de stralende zon. Nele stond bekend als een goedlachse, creatieve en ondernemende vrouw.

Lestienne ging in 2015 van start met Happie: een succesvolle broodjeszaak op het industrieterrein van Rosteyne in Zelzate. In 2017 pakte de zaak nog uit met de ‘Wallyburger’: een eerbetoon aan de allicht bekendste inwoner van de gemeente: Eddy Wally.

Nele verliet Happie en richtte eind 2018 het pop-uprestaurant ‘Vlaamse klassiekers bij Nele’ op in Assenede. In de living van haar boerderij kon je terecht voor de ‘typische Vlaamse boerenkost. Lees: traditionele plattelandsgerechten met liefde bereid én ingrediënten van om de hoek.

De voorbije maanden was Lestienne druk in de weer met haar B&B ‘Maison de souheysemour en auxois’ in het Franse Souhey, dat op ongeveer 70 kilometer ten noordwest van Dijon ligt. “Officieel moest de zaak nog openen, maar er waren al wat klanten gepasseerd", vertelt een vriend.

“Een spontane, geliefde madam”

“Een spontane, ondernemende én geliefde madam", reageert David Vercauteren (SamenPlus), Asseneeds schepen van onder meer Lokale Economie. Hij was goed bevriend met Nele Lestienne én vernam deze ochtend het tragische nieuws. “Nele was een lange tijd actief bij de Open Vld. Ook in de paardensport was ze een gekend figuur: zo deed ze regelmatig mee aan paardenkeuringen op verschillende jaarmarkten. We waren al een beetje aangeslagen toen we vernamen dat ze naar het buitenland vertrok. Het nieuws sloeg deze ochtend dan ook in als een bom.”