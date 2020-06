Geen avondmarkt in Bassevelde, geen jaarmarkt in Assenede Joeri Seymortier

15 juni 2020

15u14 4 Assenede De gemeente Assenede schrapt de avondmarkt in Bassevelde en de jaarmarkt in Assenede.

Normaal zou Bassevelde deze week uitkijken naar de jaarlijkse zomerkermis, met als hoogtepunt de avondmarkt op 22 juni. Door corona moet die geschrapt worden. Ook in Assenede dit jaar geen zomerkermis en geen jaarmarkt op 7 juli. “De regels van de federale overheid zijn duidelijk: kermissen kunnen al zeker niet tot augustus”, legt schepen David Vercauteren (SamenPlus) uit. “Markten kunnen wel, op voorwaarde dat ze een regelmatig karakter hebben. Dat wil zeggen dagelijks, wekelijks of tweewekelijks. Onze jaar- en avondmarkten zijn occasionele markten die een groot aantal personen kunnen samenbrengen, en dat wordt aanzien als een evenement. Dat mag dus niet.”

Rest is afwachten

Over de avondmarkt van 18 augustus in Oosteeklo, en de jaarmarkten van 7 september in Bassevelde en 14 september in Oosteeklo is nog geen duidelijkheid. Ook over de zomerkermis in Oosteeklo van 15 tot en met 18 augustus moet de knoop nog doorgehakt worden.