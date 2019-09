Finse piste ingelopen tijdens scholenveldloop Joeri Seymortier

27 september 2019

Assenede heeft een nieuwe Finse piste. Die werd feestelijk ingelopen tijdens de jaarlijkse scholenveldloop.

Honderden kinderen uit alle scholen van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo kwamen hun beste sportieve beentje voorzetten. Tussen al dat sportieve scholenveldloopgeweld kregen de ouders en de andere aanwezigen de kans om de gloednieuwe Finste piste feestelijk in te lopen. “De nieuwe Finse piste is 700 meter lang en loopt over het volledige jeugd- en sportdomein”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus).