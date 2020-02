Films uit de oude doos in De Bijenkorf Anthony Statius

17 februari 2020

10u16 0 Assenede De vzw Vliet organiseert op vrijdag 21 februari de filmavond ‘Naar onze jeugd – films met lokale helden 1939-2019’.

Naast zijn maandelijks beperkt filmprogramma in Club 28 op de Markt in Assenede, heeft vzw VLIET een groter opgezet avondvullend filmprogramma klaar. Deze filmavond vindt vrijdag plaats in GC De Bijenkorf.

“Vliet wil films uit de oude doos verheffen tot cultureel erfgoed en het uitgebreid beeldarchief te ontsluiten voor een breed publiek.”, zegt Michel Coene. “Met dit filmgala gingen we terug in de tijd en zo passeren enkele opmerkelijke films de revue, zoals het kampioenschap Bellemannen, de lichtstoet, het afscheid van Pim de kunstpaus, Jazzenede op het kasteeldomein, de plechtige opening van GC De Bijenkorf en het vertelfestival ‘Met handen en voeten’. Enkele hoogtepunten zijn ‘Chirofeesten 1970’, turnende BSP-jongeren in de jaren 1950 en het eerste scoutsevenement in Assenede tijdens de oorlogsjaren. Naast historische reportages zijn er ook enkele korte speelfilms te zien.”

Er zijn voorstellingen om 14 en om 19.30 uur. Volwassenen betalen 7 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 2 euro. Meer info via www.vliet.be.